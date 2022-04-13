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Decathlon в Томске приостанавливает работу

Томские новости, закрываются магазины прекращение работы Decathlon в Томске приостанавливает работу

В понедельник, 25 апреля, томский магазин компании Decathlon временно приостановит работу.

«Основной причиной этого решения послужили внешние условия, не позволяющие обеспечивать поставки товаров», — говорится в заявлении компании.

Уточняется, что онлайн магазин Decathlon.ru продолжает работать в штатном режиме и о его приостановке будет сообщено дополнительно.

Также в пресс-службе компании отметили, что Decathlon исполнит все обязательства перед своими клиентами в Томске относительно гарантии на товары и заказов, которые будут сделаны до приостановки деятельности. Также будет доступен возврат товаров.

Компания продолжит поддерживать 2 500 сотрудников Decathlon в России, выплачивая им зарплату.

Напомним, ранее в Томске перестали работать магазины Reserved, Mohito и Cropp.

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