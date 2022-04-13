«Ростелеком» поддержал фестиваль инженерных идей в Томске

13 апреля 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» выступил одним из партнеров VII Фестиваля инженерных идей по направлению «Образовательная робототехника», очный этап которого прошел в минувшие выходные в центре цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК». Организаторами мероприятия выступили городской департамент образования, «Томский Хобби-центр» при поддержке Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

«За два финальных дня в фестивале приняло участие более 200 школьников в возрасте от 5 до 16 лет. Участники постарше смогли проявить себя в научно-технической конференции, посоревноваться в робототехнических регламентах “Hobby-Cup”, а также поучаствовать в олимпиаде “Мастер-Scratch”. Особенно приятно было наблюдать за дошколятами, которые продемонстрировали свои таланты в конкурсах “Роботеатр” и детской покадровой мультипликации. Мы благодарны “Ростелекому” за поддержку и предоставленные подарки победителям», — рассказала руководитель структурного подразделения МАОУ «Томский Хобби-центр» — центра цифрового образования «IT-CUBE.ТОМСК» Александра Шутова.

Координаторы проекта поставили такие цели и задачи перед участниками, для решения которых требовалось проявить творческое мышление, интеллект и самостоятельность. Под руководством опытных педагогов, помогавших в раскрытии личностных качеств, ребятам удалось справится со всеми заданиями и вопросами. Соревнования прошли по шести направлениям.

«Ростелеком» предоставил пять сертификатов на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей» на три месяца, а также цифровые призы: беспроводные LED наушники, оптическую мышь и сверхтонкие зарядные устройства.

«“Ростелеком” не первый год выступает партнером фестиваля. Мы всегда поддерживаем мероприятия, где дети могут проявить свои творческие способности и продемонстрировать знания и умения в разных областях науки. Уверен, что онлайн-сервис “Ростелеком. Лицей” может стать еще одним источником для получения дополнительной информации для школьников и родителей», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Цифровая платформа «Ростелеком. Лицей» содержит материалы по всем предметам школьной программы, а также большой выбор развивающих курсов, где можно познакомиться с современными технологиями. Занятия в «Лицее» помогают не только подготовиться к контрольным работам и экзаменам, но и решать задания повышенной сложности на профильном уровне.

Получить подробную информацию о сервисе «Ростелеком. Лицей» можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному номеру 8 800 350 03 35.

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