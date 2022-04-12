Томский пенсионер потерял более 145 тыс. рублей, поверив «сотруднику» «Госуслуг»

12 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Пожилой житель Томска поверил мошеннику, который представился сотрудником «Госуслуг», и лишился крупной суммы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, потерпевшему позвонил неизвестный. Он представился специалистом технического портала «Государственнх услуг» и сообщил о «неполаднках». Чтобы их исправить пенсионера попросили сообщить код, который придет в СМС-сообщении. После этого на номер томича пришло сообщение с кодом, который он продиктовал неизвестному.

Через некоторое время томичу вновь позвонили. На этот раз звонивший представился специалистом службы безопасности банка. Он проинформировал пенсионера о подозрительной активности на его счетах и необходимости перевода денежных средств на безопасный счет. Мужчина снова поверил собеседнику, снял деньги со своих счетов и, после очередного звонка от неизвестных, с помощью терминала в одном из салонов сотовой связи перевел средства на указанные мошенниками счета. В результате пенсионер лишился около 145 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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