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За сутки в Томской области зарегистрировано 140 случаев заболевания коронавирусом

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 140 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 41 человека. 5 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 127 965 случаев заболевания коронавирусом. 124 785 заболевших выздоровели, 800 скончались.

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