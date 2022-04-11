За сутки в Томской области зарегистрировано 140 случаев заболевания коронавирусом
11 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 140 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 41 человека. 5 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 127 965 случаев заболевания коронавирусом. 124 785 заболевших выздоровели, 800 скончались.
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