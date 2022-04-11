Томские подводники победили в первенстве России

Томский Обзор / Фото: 11 апреля 2022 // Фото: tomsk.gov.ru

Сборная Томской области одержала победу в первенстве России по плаванию в ластах среди юниоров и юниорок, которое проходило в томском Центре водных видов спорта «Звездный» с 6 по 10 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Состязания собрали 400 сильнейших спортсменов из 23 регионов страны. Сборная Томской области одержала победу в командном зачете, набрав 1944 баллов и опередив команду Красноярского края (второе место) на 421 балл, а сборную Ярославской области (третье место) на 671.

В медальном зачете также первенствовали томичи, став обладателями 19 медалей, в том числе 13 золотых. Сильнейшими спортсменами соревнования признаны лидеры томской команды Диана Слисева и Иван Горелов, которые стали обладателями семи и шести медалей соответственно.

Диана Слисева стала обладательницей «золота» во всех семи спортивных дисциплинах — плавании в ластах на 50 и 100 м, в нырянии, в подводном плавании на 100 м и трех эстафетах. Иван Горелов помог товарищам по команде выиграть золотые медали в смешанной эстафете 4×50 м и эстафете 4×100 м, а также одержал победу в плавании в ластах на 100 м, в подводном плавании на 100 м и в нырянии в ластах в длину. Также в его активе бронза в дисциплине «Плавание в ластах, 50 м».

Также личные награды у Валерия Прошина (ныряние — 50 м, плавание в ластах — 50 м), Анна Мишустина (плавание в ластах — 1 место на 400 м, 2 место — на 800 м), Екатерина Тимченко (плавание в ластах, 50 м), Мария Алхимова (ныряние).

Успешное выступление в эстафетах томичей также стало возможным благодаря Даниле Будько, Никите Гайваку, Артему Матафонову, Даниле Криулько, Сергею Небере, Наталии Барабановой и Алексею Прохорову.

Фото: tomsk.gov.ru

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