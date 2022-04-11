Зооволонтеры вывезли 25 истощенных кошек из квартиры томички

11 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске зооволонтеры вывезли большую часть из 36 кошек, живших в одной квартире в доме по ул. Красноармейской, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Судебные приставы привлекли хозяйку жилища к административной ответственности. В суд в отношении гражданки в интересах жителей, страдающих от антисанитарии, обратилась жилищная организация, обслуживающая дом. Согласно судебному решению квартиру необходимо привести в надлежащее состояние, а также продезинфицировать жилище. Приставы неоднократно пытались встретиться с хозяйкой 36 кошек, но та не открывала двери. Выйти с ней на контакт помогли родственники. Женщина не исполнила судебное решение в добровольном порядке — тогда её оштрафовали и назначили новый срок исполнения судебного решения — до конца апреля.

После встречи с судебным приставом родственники женщины стали обращаться к зооволонтерам с просьбой пристроить животных. Волонтеры за на несколько визитов вывезли большинство кошек. Сейчас в квартире остались 11 животных. Общественники периодически продолжают приезжать к должнице, чтобы накормить и по мере возможности забрать кошек.

Желающие помочь зооволонтерам могут связаться с ними по телефону: +79138626797.

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