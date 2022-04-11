Голова ледохода на Томи прошла Томск

11 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Базникина

По данным на 11.00 голова ледохода на Томи находится в районе Северска. Река полностью вскрылась в черте Томска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, сегодня утром, 11 апреля, голова ледохода на Томи достигла Томска. К 8.00 она находилась в районе Мясокомбината. Отмечалось также, что ледоход миновал один из сложных участков у села Батурино.

Ранее эксперты предполагали, что лед на Томи в границах Томской области тронется с 15 по 18 апреля, на Оби — после 20 апреля. Также Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Томской области прогнозировала благоприятный сценарий ледохода.

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