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В Томске начался ледоход

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Сегодня утром, 11 апреля, голова ледохода на Томи достигла Томска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным на 8.00, ледоход наблюдался в районе Мясокомбината. В свою очередь в пресс-службе обладминистрации отмечают, что за сутки река вскрылась на протяжении 114 км.

«Ледоход миновал один из сложных участков русла у села Батурино Томского района, где потенциально мы ожидали заторы. Прогнозируя это, еще в марте там были проведены ледовзрывные работы, и, как мы видим уже сегодня, эта мера была эффективной», — сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.

В течение суток ледоход в черте региона также может начаться на Оби: сейчас его голова зафиксирована на территории Новосибирской области — в 3 км от села Батурино Кожевниковского района Томской области.

На остальных приточных реках региона наблюдается ледостав.

Напомним, ранее эксперты предполагали, что лед на Томи в границах Томской области тронется с 15 по 18 апреля, на Оби — после 20 апреля. Также Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Томской области прогнозирует благоприятный сценарий ледохода.

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