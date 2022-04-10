Ледоход на Томи пересек границу Томской области
Сегодня, 10 апреля, в 16.20 голова ледохода на Томи пересекла границу Томской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация поступила от оперативной группы Главного управления МЧС России по Томской области, которая ведет наблюдение за состоянием реки в селе Яр Томского района. Вторая группа спасателей дислоцирована вблизи деревни Черная Речка Томского района.
Напомним, сегодня утром, голова ледохода на Томи находилась в 30 км от границ Томской области.
Ранее эксперты предполагали, что лед на Томи в границах Томской области тронется с 15 по 18 апреля, на Оби — после 20 апреля. Также Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Томской области прогнозирует благоприятный сценарий ледохода.
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