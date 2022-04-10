Голова ледохода на Томи находится в 30 км от Томской области

По данным на утром воскресенья, 10 апреля, голова ледохода на Томи находилась в районе населенного пункта Саломатово Кемеровской области.

Как уточняют в пресс-службе регионального ГУ МЧС, расстояние до границы Томской области составляло около 30 км.

Ледоход на Оби находится в 12 км ниже поселка Дубровино Новосибирской области. До Границ Томского области, по данным на 10.00, оставалось 28 км.

Ранее эксперты предполагали, что лед на Томи в границах Томской области тронется с 15 по 18 апреля, на Оби — после 20 апреля. Также Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Томской области прогнозирует благоприятный сценарий ледохода.

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