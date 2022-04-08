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В томской «Профессорской квартире» отметили день рождения Эдисона Денисова

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В минувшую среду, 6 апреля, в частном музее «Профессорская квартира» отпраздновали день рождения Эдисона Денисова. Знаменитый композитор провел свое детство и юность в квартире на ул. Кузнецова, 30, где сейчас и располагается музей.

Перед гостями выступили музыканты Томской филармонии. Они исполнили произведения самого Эдисона Денисова, а также его любимых композиторов, учителей и последователей. Всех участников встречи угощали чаем и пирожными.

Фото: Серафима Кузина

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