В томской «Профессорской квартире» отметили день рождения Эдисона Денисова

8 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую среду, 6 апреля, в частном музее «Профессорская квартира» отпраздновали день рождения Эдисона Денисова. Знаменитый композитор провел свое детство и юность в квартире на ул. Кузнецова, 30, где сейчас и располагается музей.

Перед гостями выступили музыканты Томской филармонии. Они исполнили произведения самого Эдисона Денисова, а также его любимых композиторов, учителей и последователей. Всех участников встречи угощали чаем и пирожными.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: