Власти Томской области и аптечные сети договорились сохранять доступность лекарств для населения

8 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Администрация Томской области и Томская ассоциация аптечных сетей договорились сохранять доступность лекарственного обеспечения. Соответствующее соглашение подписали замгубернатора Алена Левко и глава ассоциации Оксана Зернова. Документ вступил в силу, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Власти берут на себя обязательство поддерживать полезные инициативы аптек, связанные с лекарственным обеспечением населения. Сейчас мы обсуждаем, например, развитие аптечного производства препаратов», — сообщила замгубернатора.

По ее словам, регион готов будет включиться в решение проблем аптечных сетей, в том числе с поставщиками.

«Для этого будем инициировать изменения в законодательстве, региональном и федеральном. Кроме того, Томская ассоциация аптечных сетей будет получать из первых рук всю информацию о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций, которые анонсирует и финансирует государство», — уточнила Алена Левко.

В свою очередь ассоциация обязуется предоставлять региону актуальную информацию о наличии и стоимости лекарств. Таким образом томичи смогут видеть цены на областном сайте «Таблетка». Также ассоциация будет контролировать отпуск лекарств по рецепту врача и их ассортимент с точки зрения наличия жизненно важных препаратов. Томская ассоциация аптечных сетей выступит внутренним регулятором цен на такие препараты, то есть будет следить за тем, чтобы в рознице не превышались предельные размеры надбавок на установленную производителем стоимость лекарств.

Томская ассоциация аптечных сетей объединяет крупных представителей фармбизнеса в регионе. Среди участников ассоциации — ООО «Аптека «Вита», «Городские аптеки» Северска, ООО «Живая аптека», ООО «Здоровье», ООО «ОМЕЛА», ООО «САНО», сеть аптек «Целебная», Томскфармация (муниципальные аптеки), Областной аптечный склад (Губернские аптеки).

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