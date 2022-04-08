Томские спортсмены привезли медали с чемпионата и первенства России по ушу

Томский Обзор / Фото: 8 апреля 2022 // Фото: depms.ru

Спортсмены из Томской области стали обладателями 3 бронзовых медалей прошедших в Москве чемпионата и первенства России по ушу.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие 700 спортсменов из 31 региона страны. Томскую область представляли ученики детско-юношеской спортшколы №15, областного центра дополнительного образования и школы ушу «Баланс».

Среди томичей успешно выступил Ярослав Бузаев, заняв третье место в упражнениях с мечом. Екатерина Савенко и Ксения Цой завоевали бронзу в виде программы «дуйлянь» (театрализованный поединок) среди девушек. Все призёры — воспитанники томской ДЮСШ №15. А тренер спортивной школы Анна Шаломеева стала бронзовым призером в чемпионате России в дуйлянь среди женщин вместе с Елизаветой Сапцыной.

Томичей подготовили к соревнованиям тренеры Виталий Лузин, Анна Шаломеева, Светлана Конькова и Артём Решетов.

Об истории становления и развития ушу в Томской области можно почитать в нашем материале.

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