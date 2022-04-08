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«Сферум» приглашает школьников посоревноваться в продвижении социально значимых проектов

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Информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум», созданная компаниями VK и «Ростелеком», объявляет о старте открытого чемпионата медиапроектов среди школьных команд.

Участники должны представить творческие концепции на актуальные темы с описанием проблемы и способами ее решения. Проектом может стать план продвижения школы, информационный канал, новостной сайт, подкаст или сообщество в «Сферуме», посвященное социально важной и значимой для школы и ее сообщества теме — любой доступный формат, который наилучшим образом раскроет проблему. В конкурсе могут участвовать учащиеся всех классов: начального, среднего и старшего звена.

Проекты принимаются до 22 апреля 2022 года. С 25 по 29 апреля жюри, в состав которого войдут представители «Сферума», эксперты онлайн-академии SchoolMovie и онлайн-школы Geek School, проведут оценку работ. Финалисты будут защищать свои медиакейсы 13 мая. Для оформления заявки команда должна заполнить анкету регистрации. Подробные условия участия — на сайте «Сферума».

«Мы открываем чемпионат для проектов любого формата. Например, вы хотите запустить подкаст об экологической ситуации в вашем регионе. Объясните, как просветительские лекции и интервью с экспертами помогут донести до аудитории важность раздельного сбора мусора. Ваша цель — это ощутимые и измеримые итоги такого проекта, его эффект, а „Сферум“ — это удобная площадка для такого начинания», — прокомментировал генеральный директор компании «Цифровое образование» (разработчик платформы «Сферум») Рубен Акопов.

Финалисты получат сертификаты и дипломы, приглашения на образовательные мероприятия в сфере медиа, а также цифровую технику, необходимую для реализации проекта.

«Сферум» объединяет более 3,2 млн пользователей по всей стране. Платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям. Пользоваться «Сферумом» можно через мобильное приложение «Сферума» для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Сегодня «Сферум» предлагает следующие опции:

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