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В Томске по нацпроекту в 2022 году отремонтируют более 18 км дорог

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Комплексный ремонт более 18 км дорог в Томске планируется провести в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 2022 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на и.о. мэра города Михаила Ратнера.

По словам Ратнера, в 2022 году в Томске два раза увеличится протяженность отремонтированных дорог по БКАД — с 9 до 18 км. Работы пройдут на 13 объектах улично-дорожной сети. Также ремонтные работы пройдут на дорогах 2-й и 3-й категорий.

Общая стоимость работ по БКАД составит порядка 600 млн рублей, на ремонт дорог 2-й и 3-й категорий из городского и регионального бюджетов будет выделено 120 млн рублей.

«Благоустроительный период у нас короткий, к сожалению. Но в этот период времени мы должны сделать все, чтобы улицы были в отличном состоянии», — сказал Ратнер.

Он добавил, что масштабная ремонтная кампания начнется в мае после открытия асфальтобетонных заводов и завершится к началу сентября.

Ранее сообщалось, в 2022 году Томская область намерена отремонтировать 257 км региональных и местных дорог по БКАД. Помимо ремонта средства будут направлены на освещение вдоль дорог и установку комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Также в 2022 году начнется строительство малого транспортного кольца Томска, которое будет вестись на инфраструктурный кредит в 1,8 млрд рублей, полученный от федерального центра.

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