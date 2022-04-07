Томичей приглашают на фестиваль «И это, по-твоему, искусство?»

Томский Обзор / Фото: 7 апреля 2022 // Фото: vk.com/youthinkisart

В Томске 15 апреля стартует фестиваля современного танца «И это, по-твоему, искусство?». В рамках мероприятия пройдут выставки, лекции, мастер-классы, танцы и перформансы.

Как сообщают организаторы, зрители увидят работы участников лаборатории «Танцовщики и художники». Гостям представят артефакты перформансов, созданных на творческих встречах, эскизы и наброски, которые делали участники, наблюдая за движениями друг друга, видео- и фотохронику событий.

В рамках образовательной программы фестиваля «Что такое современный танец и зачем его смотреть?» пройдут лекции с автором фестиваля Полиной Вязовой, хореографом Сергеем Васильевым, танцовщицей Алисой Чеботарёвой и перформером Ксенией Беленковой. Спикеры расскажут о том, что такое «site-specific» и свободный танец, о связи тела с психикой и перформансе как явлении в современном искусстве.

В рамках фестиваля также состоится «перфодень». Зрителям покажут перформансы участников творческих лабораторий «Танцовщики и художники», «Танцовщики и музыканты», которые создавались специально для фестиваля. В программу этого дня вошли представления «ЧЕЛОВЕК СТИХИ (Я)» и «И это, по-твоему, искусство?» (куратор Екатерина Теплова), «Нотная препарация» (куратор Яков Бельский).

Кроме того, томичей ждет вечер современного танца, в рамках которого зрители увидят 20 постановок томских танцовщиков и хореографов, в числе которых номера, полноценный одноактный спектакль и перформанс.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

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