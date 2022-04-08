В Томске выходит бумажный путеводитель по деревянной архитектуре Елани

8 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: «Макушин Медиа»

Этой весной в Томске выйдет из печати первый путеводитель серии «Городское путешествие».

Новая книга издательства «Макушин Медиа» расскажет о самых известных памятниках деревянной архитектуры одного из районов исторического центра города — Елани.

Дом со шпилем, дом с жар-птицами, особняк Крячкова и другие памятники сибирского зодчества оживут на страницах познавательного гида для горожан и туристов. В процессе подготовки путеводителя редакция издательства привлекла в качестве консультанта директора музея «Профессорская квартира», известного томского экскурсовода Екатерину Кирсанову.

Пешеходный маршрут рассчитан на неспешную прогулку по историческому центру и снабжен картой. Также путеводитель включает в себя интересные исторические факты, авторские иллюстрации художника издательства Константина Попова и фотоматериалы разных лет.

Приобрести путеводитель можно будет в редакции и на сайте издательства, а также магазинах-партнерах «Макушин Медиа» уже в конце мая 2022 г.

Независимое издательство «Макушин Медиа» было основано в 2021 году командой интернет-издания «Томский Обзор». Проект специализируется на работе с туристическим, культурным и краеведческим контентом. Первой книгой Макушин Медиа стала «Городское путешествие. Томск», вышедшая в апреле 2021 года. Напечатать первую книгу издательству помогли читатели — во время кампании по предзаказу

ими были забронированы и предоплачены 450 экземпляров. Купить «Городское путешествие. Томск» можно по ссылке.

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