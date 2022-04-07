Томичей просят не повреждать канализационные люки для спуска талой воды

7 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Томскводоканала

В Томске обострилась проблема, связанная с отводом верховой воды в систему канализации, что является грубым нарушением правил и может привести к подтоплению территории канализационными стоками, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

«Мы всегда реагируем на поступающие заявки, связанные с затоплением канализационных люков и выходом сточной воды на поверхность. Однако из-за таких ситуаций срываются плановые работы по промывке и прочистке канализационных сетей». Вместе с этим возникает новая проблема — увеличение количества открытых и поврежденных люков, которые могут стать реальной угрозой для пешеходов, водителей и животных», — отметил начальник Цеха сетей канализации (ЦСК) ООО «Томскводоканал» Сергей Кузнецов.

По его словам, подобные заявки поступают от организаций (УК, ТСЖ и прочие), занимающихся обслуживанием многоквартирных домов. В то время как количество люков, которые пришли в негодность по вине людей, а не от воздействия природных условий или истекшего гарантийного срока, с каждым днем растет.

Дело в том, что с приходом теплого времени года снег начал таять, и территории вокруг многоквартирников оказалась затоплена осадками. Из-за этого возникают неудобства у жителей: зайти в подъезд стало невозможно, также как и пройти по тротуарам вдоль проезжей части, затопленной водой. Однако представители УК и ТСЖ зачастую находят выход из данной ситуации: они повреждают колодцы системы канализации, организовав, таким образом, слив природной воды. При этом, все понимают, что нарушение функционирования системы может привести к пагубным последствиям.

Так, например, для спуска верховых вод на придомовой территории по адресу: пр. Кирова, 66 на крышке канализационного люка сделаны специальные отверстия, что в дальнейшем может вызвать засор системы канализации от поступающей воды. Похожая ситуация зафиксирована на придомовой территории по ул. Лебедева, 87. Здесь для сброса поверхностной воды на асфальте обслуживающие организации оборудовали специальные отводы к канализационному люку, что существенно нарушает его целостность и работоспособность.

Нередки случаи сброса поверхностной воды на проезжей части. Например, рядом с остановкой «Тверская» в направлении Фрунзенского рынка, под крышкой канализационного люка в дорожном полотке сделаны отверстия для отвода воды. Из-за этого колодец проседает, и в образовавшуюся яму могут попасть колеса машин.

Из практики прошлых лет очевидно, что в дальнейшем, сотрудники данных организаций сами же напишут обращения в ООО «Томскводоканал» с просьбой привести канализационные колодцы в нормативное состояние. В связи с этим предприятие напоминает горожанам о недопустимости разрушения системы канализации.

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