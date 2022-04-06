В поезде Томск — Адлер появился исторический вагон-музей

Томский Обзор / Фото: 6 апреля 2022 // Фото: Администрация Томска

Уникальный исторический вагон-музей, посвященный Томска, в апреле начнет курсирование в составе поезда №115/116 Томск — Адлер в рамках художественного проекта «История одного города», сообщает пресс-служба ЗСЖД.

В вагоне разместили элементы репродукции знаменитого плана-панорамы города, созданного профессором кафедры «Инженерная графика» Томского государственного архитектурно-строительного университета Юрием Нагорновым.

Также пассажиры вагона-музея смогут познакомиться с творчеством современных томских художников, изображающих, на картинах которых запечатлены панорамные виды, достопримечательности и сцены из жизни Томска. Эти репродукции появятся в каждом двухместном купе вагона СВ. Также в фирменном стиле с логотипами и гербом Томска оформлена посуда, ключи от купе, календари и прочие атрибуты.

Пассажиры в пути смогут по QR-коду, размещенному под картинами, найти развернутую информацию об объектах архитектуры, а также прослушать и просмотреть аудио- и видеоэкскурсии о Томске, узнать о достопримечательностях и истории сибирского города.

Художественный проект «История одного города» был реализован при поддержке администрации города Томска, МАУ «Музей истории Томска» и Томской галереи «Grand Gallery».

Предполагается, что вагон будет курсировать в составе поезда Томск — Адлер до конца лета. В пути следования предусмотрены остановки в Новосибирске, Омске, Тюмени, Екатеринбурге и других городах.

Пассажиры могут приобрести билеты на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и железнодорожных кассах.

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