Стрежевчанин потерял более 1,1 млн рублей, поверив лжеброкерам

6 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Житель Стрежевого стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег, инвестируя собственные сбережения через лжеброкера, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, мужчине позвонил неизвестный, представившийся «специалистом-брокером». Он убедил стрежевчанина в возможности «легкого заработка». Для этого мужчине нужно было перевести деньги на виртуальный счет «торговой платформы». Стрежевчанин, следуя инструкциям, «вложил» более 1,1 млн рублей. Однако вывести деньги и «заработанные инвестиции» он не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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