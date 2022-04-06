18+
18+

Стрежевчанин потерял более 1,1 млн рублей, поверив лжеброкерам

Криминал, Томские новости, брокер торги инвестиция деньги легкий заработок Стрежевчанин потерял более 1,1 млн рублей, поверив лжеброкерам

Житель Стрежевого стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег, инвестируя собственные сбережения через лжеброкера, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, мужчине позвонил неизвестный, представившийся «специалистом-брокером». Он убедил стрежевчанина в возможности «легкого заработка». Для этого мужчине нужно было перевести деньги на виртуальный счет «торговой платформы». Стрежевчанин, следуя инструкциям, «вложил» более 1,1 млн рублей. Однако вывести деньги и «заработанные инвестиции» он не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томская область получит почти 280 млн рублей на поддержку и переподготовку работников

6 апреля 2022
Томские новости

Мэрия Томска работает в штатном режиме

6 апреля 2022
Томские новости

В Томской области возобновляется плановая медпомощь и диспансеризация

14 марта 2022
Томские новости

Более 30 человек эвакуировали из дома в Томске из-за горящего мусора

10 марта 2022
Томские новости

Томские спортсмены привезли медали с чемпионата и первенства Сибири по MMA

24 марта 2022
Томские новости

В Томске приостановлен проект по созданию технопарка в цехах «Манотоми»

11 марта 2022
Томские новости

В Томске прошла ярмарка «Томская весна»

4 апреля 2022
Томские новости

В Томске впервые прошла книжная ярмарка издательства МИФ

23 марта 2022
Томские новости

Томские школьники могут сделать прививку от COVID-19 по месту учебы

31 марта 2022