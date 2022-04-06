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Томская область получит почти 280 млн рублей на поддержку и переподготовку работников

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Федерация выделила Томской области 278 млн рублей на поддержку рынка труда. Эти средства можно использовать на переподготовку сотрудников под риском увольнения, временное трудоустройство работников в простое или отпуске без сохранения зарплаты, а также на организацию общественных работ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Меры призваны поддержать рынок труда в условиях санкций — если для этого наступит насущная необходимость. Федеральную поддержку такого рода получат все российские регионы, для Томской области сумма транша составит 278 миллионов рублей», — сообщила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алёна Левко.

Так, компании промышленного сектора, чьи работники находятся под риском увольнения, смогут получить субсидии на их переподготовку и переквалификацию. На это пойдет более 50 млн из предоставленной суммы. Уточняется, что такая поддержка может быть востребована среди предприятий, которым понадобится перенастроить производственные и технологические процессы.

Также работодателям будут возмещаться расходы на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников в простое или отпуске без сохранения зарплаты. На эту меру будет выделено 150 млн рублей.

Компании, организующие общественные работы для безработных, смогут получить частичную компенсацию от государства, на это пойдут 78 млн рублей транша.

Все меры поддержки могут получить как крупный и малый бизнес, так и НКО.

«Также мы сможем возмещать расходы работодателей за найм молодых сотрудников, до 30 лет. Это дополнительная мера, финансирование будет идти по линии Фонда социального страхования. Таким образом, помощь в трудоустройстве смогут получить вчерашние студенты колледжей и вузов без опыта работы, для нашего университетского региона это важно», — рассказала Алёна Левко.

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