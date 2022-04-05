Томичка хотела заработать на бирже, но лишилась 300 тыс. рублей

Томский Обзор / Фото: 5 апреля 2022 // Фото: freepik.com

Жительница поселка станция Зональная поверила лжеброкеру и лишилась около 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 31-летняя женщина увидела рекламу брокерской компании в одной из социальных сетей. Томичка заинтересовалась предложением и оставила контактные данные. Через некоторое время с с ней связался представитель торговой площадки. Звонивший объяснил систему оплаты платформы и гарантировал собеседнице получение огромной прибыли. При этом самой томичке, якобы, не нужно будет ничего делать — за нее все будет выполнять торговый брокер.

Женщина согласилась и перевела на указанный счет более 14 тыс. рублей. Брокер уверил ее, что дела на торгах идут хорошо, и уже есть первая прибыль. Однако, для увеличения дохода необходимо пополнить счет на более серьезную сумму. Потерпевшая вновь поверила звонившему и перевела 75 тыс. рублей.

Под подобными предлогами мошенники вынудили томичку совершить еще 6 операций по переводу денежных средств, однако, никакой прибыли потерпевшая так и не увидела. В итоге общий ущерб составил порядка 300 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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