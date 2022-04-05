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Северские самбисты привезли медали Всероссийских соревнований

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Спортсмены из Северска успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по самбо памяти сотрудников управления «А» ЦСН ФСБ России.

Как уточняют в пресс-службе регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту, в турнире приняли участие около 300 самбистов из 26 регионов. Томскую области представили учащиеся северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» Кристина Якубенко и Тимофей Мошкин.

В весовой категории свыше 72 кг Кристина Якубенко провела три победных поединка, все из которых завершила досрочно и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Тимофей Мошкин стал обладателем бронзовой медали. Выступая в весовой категории до 88 кг он очень уверенно начал соревнования, одержав три победы подряд, но в полуфинальном поединке допустил несколько грубых ошибок, которые не позволили ему побороться в финале.

Спортсменов подготовили к соревнованиям Денис Вышегородцев, Наталья Вахмистрова, Алексей Фокин.

Впереди самбистов ждет первенство Сибири, которое пройдет в Бийске с 13 по 16 апреля.

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