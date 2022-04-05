Томские медики внедрили новую технологию дробления камней в почках

Томский Обзор / Фото: 5 апреля 2022 // Фото: ssmu.ru

Врачи урологического отделения госпитальных клиник СибГМУ внедрили новую технологию лазерной литорипсии, которая предполагает использование единственного в регионе тулиевого лазера.

Как уточняют в пресс-службе вуза, процедура проводится с минимальным вмешательством в организм пациента. Лазер подводят к месту расположения камня с помощью эндоскопа через естественные мочевыводящие пути, затем он воздействует на камень и измельчает его на более мелкие фрагменты или «до пыли», которая затем выходит наружу при мочеиспускании. При этом энергия лазерного луча не травмирует окружающие ткани, что сокращает время реабилитации пациента.

«Преимущество тулиевого лазера в том, что он имеет высокую мощность, поэтому разрушению подвергаются камни любой плотности. Данный вид энергии можно применять и для рассечения мягких тканей: при аденоме предстательной железы, рассечении структур уретры и мочеточника, абляции небольших внутрипросветных опухолей мочевого тракта. В нашем отделении установлен аппарат „Уролаз“ 2-го поколения. Лазер разработан российскими учёными и производится в нашей стране», ― рассказал заведующий урологическим отделением госпитальных клиник СибГМУ, кандидат медицинских наук, врач-уролог Максим Лозовский, внедривших новую технологию.

Также врачи урологического отделения клиник СибГМУ используют в работе электроимпульсный литотриптор, разработанный и собранный томскими учеными.

«В зависимости от конкретного случая мы можем комбинировать различные виды энергий и доступов для эффективного удаления камней у пациентов с мочекаменной болезнью», ― отмечает Максим Лозовский.

В пресс-службе отмечают, что ежегодно в урологическом отделении госпитальных клиник СибГМУ проводится порядка 800 операций. На базе госпитальной клиники располагается кафедра общей и детской урологии-андрологии СибГМУ. В отделении при кафедре проводятся научные разработки по лечению мочекаменной болезни, консервативным методам лечения нефроптоза, сосудистого нефрита, хронического простатита.

Записаться на приём в отделение урологии можно по телефону 8 (3822) 901-101 добавочный 1208; 8 (913) 886 3134.

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