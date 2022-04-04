На томских площадках для выгула собак оборудуют контейнеры для уборки за питомцами

4 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев / из архива издания

В Томске благоустроят действующие площадки для выгула собак. Соответствующее поручение отдал и.о. мэра Михаил Ратнер на сегодняшнем аппаратном совещании.

Как сообщает пресс-служба администрации города, о необходимости расширения инфраструктуры для питомцев речь шла на объезде, прошедшем на прошлой неделе. Среди озвученных проблем было нежелание владельцев собак убирать за своими животными. По закону, эту обязанность должны выполнять хозяева питомцев.

В качестве меры стимуляции ответственного отношения была предложена, в том числе, установка в городе специальных контейнеров для отходов жизнедеятельности питомцев. Предполагается, что в первую очередь они появятся возле специализированных площадок для выгула.

Уточняется, что сейчас в Томске оборудованы четыре площадки. Первая появилась в городе в 2017 году на ул. Сибирской, осенью 2019 года была открыта вторая — на пересечении улиц Жуковского и Лебедева. В прошлом году было оборудованы еще две площадки — на Каштаке за Сквером воинов-интернационалистов и в Михайловской роще.

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