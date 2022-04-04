Никто не заявился на аукцион по продаже территории бывшего военного госпиталя в Томске

4 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: из проектной документации ДОМ.РФ

ДОМ.РФ признал несостоявшимся аукцион по продаже территории бывшего военного госпиталя в Томске из-за отсутствия заявок, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе», — говорится в сообщении.

По данным с сайта оператора госнедвижимости ДОМ.РФ, территорию бывшего госпиталя вновь планируют выставить на торги. В настоящее время аукцион находится в статусе подготовки документации. Планируемая дата реализации — II квартал 2022 года. Начальная цена лота не уточняется.

Как сообщалось, территорию бывшего военного госпиталя по улице Сибирской в Томске выставили на торги в конце января. Начальная цена лота составляла 50,7 млн рублей.

Земельный участок общей площадью 3,07 га предназначен для многоквартирной жилой застройки с использованием механизма комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, на территории бывшего военного госпиталя планируется строительство жилых домов комфорт-класса высотой до 17 этажей с благоустроенными дворами.

В рамках КРТ застройщик должен за свой счет снести 14 зданий и строений, а на их месте должен появиться жилой комплекс общей площадью до 62,4 тыс. кв.м.

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