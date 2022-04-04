Томская районная больница перестает быть респираторным госпиталем

4 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 4 апреля, Томская районная больница завершает работу как респираторный госпиталь и возобновляет оказание плановой, экстренной, неотложной и других видов медпомощи, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Учреждение было перепрофилировано в июне 2020 года. Здесь было развернуто 300 коек, работали более 300 медицинских сотрудников. За время работы в качестве респираторного госпиталя больница приняла более 9 000 пациентов с подтвержденным COVID-19.

По словам замгубернатора Алены Левко, что регион сохраняет необходимый резерв свободных коек для пациентов с коронавирусом на уровне не ниже 20%, а коечного фонда оставшихся ковидных госпиталей достаточно. Между тем, в регионе продолжают работать респираторные госпитали на базе второй медсанчасти, областной клинической больницы, Дворца спорта в Томске и перинатального центра в Северске.

«Пациенты ковидных госпиталей — это люди со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. Штамм омикрон, который сейчас превалирует в регионе, чаще всего дает клиническую картину, схожую с ОРВИ, и госпитализации в большинстве случаев не требует, — подчеркнула Алена Левко. — Но коронавирус есть, он никуда не делся, может случиться и еще волна пандемии, и новый штамм, поэтому мы сохраняем настороженность и просим томичей не забывать о ревакцинации».

Ранее к работе по профилю вернулся к работе томский роддом №4.

Напомним, по последним данным в Томской области зарегистрировано 126 620 случаев заболевания коронавирусом. 124 352 заболевших выздоровели, 795 скончались.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: