Томский роддом №4 вновь возвращается к работе по профилю

21 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: оперштаб Томской области

Сегодня, 21 марта, роддом №4 Томска возобновил плановую и экстренную медпомощь по профилю «гинекологи». Также учреждение вернулось в график медорганизаций, оказывающих профильную помощь по «скорой», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Акушерский блок роддома должен возобновить работу с 1 апреля. Сейчас в нем находятся отделения реанимации для взрослых и новорожденных, послеродовое и родильное отделения. В помещениях проводится обработка и дезинфекция.

Решение о возвращении роддома к доковидному режиму работы было принято в связи с наличием резерва коек в других респираторных госпиталях.

«Мы отслеживаем, чтобы уровень свободного коечного фонда в Томской области не был ниже 20%», — сообщила заместитель губернатора Томской области по социальной политике Алена Левко.

Ранее роддом уже дважды перепрофилировался под респираторный госпиталь — в октябре 2020 года и в июле 2021. Здесь лечили пациентов с коронавирусом и пневмонией средней степени тяжести и беременных женщин с подтвержденным COVID-19.

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