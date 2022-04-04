В Томске открылась выставка работ знаменитого скульптора Олега Кислицкого

4 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Музее истории Томска работает выставка известного томского художника, скульптора и поэта «Олег Кислицкий. АРТобиография. От „Любовника“ до наших дней».

В экспозицию вошли авторские работы знаменитого художника — скульптуры, картины и инсталляции. Также здесь можно почитать стихи Олега Кислицкого.

Открылась выставка торжественной сменой белья на одном из самых известных памятников Олега Кислицкого — скульптуре «Любовник» на фасаде музея. Теперь он красуется в весенних трусах ярко-желтого цвета с красными тюльпанами. Кроме того, Олег Кислицкий оставил памятную надпись на фасаде музея.

Олег Кислицкий — автор знаменитых скульптур Любовник», «Младенец в капусте», миниатюрная «Лягушка-путешественница» и других. Последняя, кстати, является одним из самых маленьких памятников в России, ее высота всего всего 4,4 см.

Стоимость билетов на выставку — 80 рублей, при желании можно доплатить 50 рублей за экскурсовода.

Фото: Серафима Кузина

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