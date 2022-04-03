Более 200 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 210 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 76 человек. 24 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 126 620 случаев заболевания коронавирусом. 124 352 заболевших выздоровели, 795 скончались.

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