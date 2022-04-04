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Проект «Прорыв» Росатома в Томской области реализуется по графику, несмотря на необходимость импортозамещения — ТВЭЛ

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Сокращения инвестиций в строительство проекта «Прорыв» АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ») не будет, несмотря на необходимость замещения части импортных компонентов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на президента ТК «ТВЭЛ» Наталью Никипелову.

«В этом году надо освоить 24 млрд рублей, в том году было 17 млрд рублей. Все инвестиции защищены, никаких вопросов о сокращении инвестиций здесь не стоит. Нам надо произвести пуско-наладку огромного количества оборудования на модуле фабрикции-рефабрикации (МФР)», — сообщила Никипелова по итогам выездного совещания в Северске, где строятся объекты «Прорыва».

По ее словам, в плане работ этого года были импортные позиции на 2 млрд рублей, но практически все они уже замещены.

«Сейчас осталось буквально несколько (импортных — прим.ред.) позиций, которые измеряются в несколько миллионов рублей. Мы ищем, вы видите по скорости, если мы начинали три недели назад разговор про 2 с лишним миллиардов рублей, а сейчас осталось несколько миллионов. Мы точно совершенно в этом году разрешим этот вопрос в том или ином виде», — пояснила президент «ТВЭЛа».

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса, стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса. Проект предполагает строительство на базе АО «СХК» трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива (строительство начато в 2016 году), АЭС с реактором «БРЕСТ-300» (строительство начато в 2021 году, «Росатом» рассчитывает запустить реактор в 2026–2027 году) и модуля переработки отработавшего ядерного топлива. Стоимость проекта оценивается в 188 млрд рублей.

Реализация проекта ведется на территории АО «Сибирский химический комбинат», который расположен в Северске Томской области. Предприятие объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами.

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