Еще двое скончались от коронавируса в Томской области
1 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 245 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 144 человек. 40 заболевших госпитализированы, двое скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 126 190 случаев заболевания коронавирусом. 124 178 заболевших выздоровели, 794 скончались.
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