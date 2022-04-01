Томский кинотеатр покажет документальный фильм «Ласточки Христовы»

1 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено кинотеатром

В томском кинотеатре «Киномакс» 9 апреля стартует показ документального фильма «Ласточки Христовы». Режиссером ленты стала Юлия Бочарова, сообщают организаторы.

Фильм рассказывает о митрополите Черногорском и Приморском Амфилохии. За время своего служения он вместе с прихожанами построил и восстановил 700 храмов и монастырей. Через историю митрополита Амфилохия режиссер рассказывает о жизни и монашестве в Черногории.

Съемки ленты проходили в непростых условиях: «В непогоду приходилось подниматься пешком в горы по заснеженным дорогам, неся на себе необходимую аппаратуру для съемок. Жить в непростых условиях без каких-либо удобств, иногда без связи и электричества. В 2020 году началась пандемия и запланированные командировки были отменены. Пришлось искать кинооператоров в Черногории и продолжать часть съемок удаленно по видеосвязи», — рассказывают создатели картины.

Посмотреть фильм можно будет 9, 10 и 13 апреля в «Киномаксе» по адресу: ул. Розы Люксембург, 73. Расписание сеансов смотрите по ссылке.

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