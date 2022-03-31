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Менее 250 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 243 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 178 человек. 56 заболевших госпитализирован.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 125 945 случаев заболевания коронавирусом. 124 034 заболевших выздоровели, 792 скончались.

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