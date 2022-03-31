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«Профессорская квартира» приглашает томичей на домашний праздник

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В среду, 6 апреля, частный музей «Профессорская квартира» отпразднует день рождения Эдисона Денисова. Гости мероприятия смогут услышать произведения известного композитора в исполнении музыкантов Томской филармонии.

Как сообщают организаторы, Эдисон Денисов провел свое детство и юность в квартире на ул. Кузнецова, 30, где сейчас и располагается музей.

«Прошло немало десятилетий с тех пор, как родные и близкие Эдисона отмечали его день рождения в стенах нашего дома. И теперь мы решили возродить эту замечательную традицию, соединив уютный камерный праздник с необыкновенным музыкальным концертом!», — говорится в сообщении.

На мероприятии будут исполнены не только произведения самого Эдисона Денисова, но и его любимых композиторов, учителей и последователей. Гостей вечера также ждут угощения — чай и традиционные праздничные пироги.

Концерт начнется в 19.00 по адресу: Кузнецова, 30 (вход со стороны улицы). Стоимость входа на мероприятие — 1000 рублей. Кроме того, необходима предварительная запись по телефону: +7 906 957-47-87 или в сообщении группы музея Вконтакте.

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