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Квинтет Олега Бутмана выступит в томском джаз-клубе Underground

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В следующую субботу, 2 апреля, в томском джаз-кафе Underground состоится концерт квинтета Олега Бутмана. В составе коллектива только звезды российского джаза.

Фронтмены проекта — один из самых ярких джазовых барабанщиков современности Олег Бутман, а также
Наталья Смирнова-Бутман — эксцентричная пианистка, певица аранжировщик.

Коллектив представит томичам новую редакцию своего известного проекта «Джазовые портреты Майкла Джексона».

Как сообщают организаторы, гостей вечера ждут «любимые, хорошо знакомые всем мелодии, необычные решения, свежие аранжировки и большой заряд энергии».

Вместе с Олегом Бутманом перед томичами выступят звезды российского джаза Павел Скорняков (саксофон, флейта), Сергей Коренев (гитара) и Павел Протасов (бас).

Концерт пройдет в джаз-клубе Underground (пр. Ленина, 46). Стоимость билета 1850 рублей в основном зале, 350 рублей в прилегающих. Забронировать место можно на сайте.

Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.

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