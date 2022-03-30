Менее 300 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 286 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 205 человек. 55 заболевших госпитализирован, двое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 125 702 случаев заболевания коронавирусом. 123 856 заболевших выздоровели, 792 скончались.

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