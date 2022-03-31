В томской облдуме поддержали изменения в законы, касающиеся территориального планирования

31 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин/ из архива издания

Сегодня, 31 марта, депутаты Законодательной Думы Томской области во втором чтении поддержали проект закона об изменении отдельных законодательных актов, касающихся порядка подготовки документов территориального планирования муниципальных образований региона.

«Был принят ряд изменений, которые потребовало изменение федерального законодательства. Принятый закон серьезно облегчит процедуру принятия решений для строительства, в том числе объектов социальной и жилищной инфраструктуры», — отметила спикер Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская.

Принятый документ предполагает приведение отдельных законов в соответствие с нормами Градостроительного кодекса. В частности, внесение изменений в пять законопроектов региона. Так, он исключает из генеральных планов карты планируемого размещения объектов местного значения. Это будет способствовать более оперативной реализации инвестиционных и строительных проектов.

Также законом дополняется перечень, на основании которого формируется список объектов, отображающихся на картах, схемы территориального планирования, перечень субъектов, которые могут предлагать изменения в схемах территориального планирования.

В соответствии с принятым законопроектом, из генпланов поселений или городских округов будут исключены карты планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа Томской области.

«Сегодняшний закон способствует поддержке строительной отрасли. Мы исключили одну из составляющих генерального плана — карты планируемого размещения объектов местного значения, которые теперь будут приниматься исполнительными органами муниципалитета. То есть, размещая объекты местного значения не территории, мы будем руководствоваться уже схемой территориального развития», — отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

По его словам, новая система позволит оперативнее реализовывать в Томской области нацпроекты, в частности, строить школы и детские сады.

«Это касается всей территории — это городские округа и поселения. Мы дополнили пять наших областных законов, привели в соответствие с градостроительным кодексом. Это позиция федерального центра, позволяющая более оперативно решать вопросы на территории Томской области и территории РФ в целом», — уточнил Сергей Автомонов.

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