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Девушка пострадала при столкновении двух иномарок в Томске

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Накануне вечером, 29 марта, в Томске столкнулись Chevrolet Kruze и Honda Accord, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 19.20 на пересечении улиц Славского и Ленинградской. Здесь 31-летняя женщина-водитель Chevrolet при повороте налево не предоставила преимущества в движении другой иномарке.

В результате ДТП 24-летняя девушка-пассажир Honda доставлена в больницу.

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