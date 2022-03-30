Девушка пострадала при столкновении двух иномарок в Томске
30 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: vk.com/public_tomsk_police
Накануне вечером, 29 марта, в Томске столкнулись Chevrolet Kruze и Honda Accord, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 19.20 на пересечении улиц Славского и Ленинградской. Здесь 31-летняя женщина-водитель Chevrolet при повороте налево не предоставила преимущества в движении другой иномарке.
В результате ДТП 24-летняя девушка-пассажир Honda доставлена в больницу.
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