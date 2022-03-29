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Томские НКО могут получить до 300 тыс. рублей на проекты по сохранению объектов культурного наследия

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В Томске стартовал конкурс «Сохраним город вместе». К участию в нем приглашаются некоммерческие организации, реализующие проекты в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, лучшие проекты могут получить субсидию в размере до 300 тыс. рублей. Ранее его победителями становились, «Мурашов-Центр» с реставрацией фасада деревянного дома на ул. Крылова, 5, проекты движения «Том Сойер Фест Томск» с восстановлением наличников дома по ул. Никитина, 15 и другие.

Проекты-победители 2022 года должны быть завершены к 16 ноября. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 апреля в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Города Томска по адресу пр.Ленина, 73.

Подробнее об условиях участия в конкурсе можно узнать здесь.

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