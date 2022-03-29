Томский госуниверситет продолжает обмен студентами с иностранными вузами, несколько меняя географию

Иностранные вузы сохраняют интерес к обмену студентами с Томским госуниверситетом (ТГУ) даже в текущей политической ситуации, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на проректора по международным связям ТГУ Артема Рыкуна.

По его словам, европейские вузы допускают возможность обучения и обмена студентами, но как частных лиц, а не в рамках совместных программ.

«Это идет не через вузы, а через каналы вузов — не самая красивая история, но она реальная. Вместе с тем, в рамках соглашений идет диалог с вузами Азии и юго-восточной Азии. Можно сказать, что обмен студентами продолжается, но несколько меняется география», — отметил Рыкун.

Он уточнил, что к ТГУ поступило предложение об обмене студентами с выплатой стипендий и совместных программах от двух «серьезных, рейтинговых» вузов Китая. Кроме того, один из университетов Малайзии, также индонезийские «Технологический Университет 10 Ноября» и «Университет Национального Развития «Ветеран» предложили организовать обмен уже в текущем году.

«Мы их (предложения — прим.ред.) рассматриваем, склонны их принять, так как возможность учиться по обмену должна существовать», — подчеркнул проректор.

Он добавил, что в ТГУ обучаются порядка 3,5 тыс. иностранных студентов, в том числе 1 тыс. 50 — из дальнего зарубежья.

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