Федерация выделила Томской области 1,8 млрд рублей на опережающие закупки медикаментов

Правительство РФ внесло поправки в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2022 год. Томская область получила 1,8 млрд рублей на опережающие закупки медикаментов, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на замгубернатора по социальной политике Алену Левко.

«Средства поступили по линии фонда обязательного медицинского страхования и позволят томским поликлиникам и больницам провести ряд закупок расходных материалов и медикаментов, сформировав годовой резерв», — сообщила Алена Левко.

В пресс-службе отмечают, что ранее губернатор поручил своим заместителям оперативно реагировать на ситуацию в курируемых сферах и принимать опережающие решения в условиях санкций.

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