Более 300 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
28 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 301 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 487 человек. Трое заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 125 110 случаев заболевания коронавирусом. 122 840 заболевших выздоровели, 787 скончались.
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