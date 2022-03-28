Томские ученые помогли создать краску, которая убивает вирусы и бактерии

Ученые Томского государственного университета совместно с ОАО «Ярославские краски» создали новый тип лакокрасочных материалов с биоцидными наночастицами, которые способны нейтрализовать патогены, вызывающие внутрибольничные инфекции. В ближайшее время ими обработают стены в двух больницах Томска и Томского района, сообщает пресс-служба вуза.

«Биоцидные свойства краскам обеспечивает разработка учёных ТГУ — наночастицы на основе оксида цинка, допированные серебром, — рассказывает проректор ТГУ по научной и инновационной деятельности Александр Ворожцов. — В ходе исследований, проведённых ранее, была подтверждена высокая эффективность этих наночастиц против целого ряда патогенов, в частности, в отношении вирусов гриппа A/H1N1 и SARS-CoV-2, а также в отношении таких распространённых внутрибольничных бактериальных инфекций, как кишечная палочка, золотистый стафилококк, синегнойная палочка и других».

В ближайшее время новой краской обработают стены в Тимирязевской центральной районной больнице и ГКБ №3 им. Б.И.Альперовича. В обоих заведениях обработают приемный покой, палату, процедурный кабинет, условно чистую зону, в одной из больниц дополнительно покрасят манипуляционный кабинет. При этом будут использоваться два состава краски — один из них с наночастицами серебра уже сертифицирован. Второй имеет усовершенствованный и удешевленный состав, но не менее эффективный состав.

Затем в течение шести месяцев с окрашенных и неокрашенных поверхностей учёные будут брать смывы, исследовать образцы на наличие болезнетворных бактерий и вирусов, оценивать эффективность разных составов, изучать механизмы действия наночастиц.

Как отмечают разработчики, предварительные исследования концентратов наночастиц продемонстрировали их стопроцентную эффективность против самых распространённых внутрибольничных инфекций, угрожающих пациентам. Исследователи намерены добиться столь же высокой продуктивности и у биоцидных лакокрасочных материалов.

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