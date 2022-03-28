В Томской области установлен экспериментальный правовой режим по развитию беспилотников

Экспериментальный правовой режим по развитию беспилотников установлен в Томской области постановлением премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В документе устанавливаются главные векторы развития беспилотных сервисов. Среди них перевозка грузов до полутора тонн, выполнение аэрофотосъемки (в первую очередь для обследования трубопроводов, линий электропередачи и других инфраструктурных объектов для получения оперативных и высокоточных данных) и выполнение авиационных работ (главным образом, авиахимических, которые позволят реализовать безопасные для человека принципы «точного земледелия» и расширить географию их применения).

Для комплексного решения задач, возникающих перед опытным районом, будет создана интеллектуальная платформа «Купол», которая обеспечит цифровизацию авиационных систем в целях народного хозяйства.

В свою очередь губернатор Томской области отметил колоссальный потенциал беспилотных технологий, которые развиваются в регионе.

Также правительство утвердило перечень субъектов экспериментального правового режима. Это оператор опытного района (ООО «Региональный оператор «Беспилотные системы»), а также организации-эксплуатанты: компании «СибАэроКрафт», «Аэромакс», «Тайбер», «Плаз», «Технологии автоматизации и программирования», «Индустриальные дроны», НПО «Радар ММС», КБ «Русь», Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова, институт теплофизики имени Кутателадзе СО РАН и Сибирский НИИ авиации имени Чаплыгина.

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