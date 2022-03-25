«Россия» будет летать в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан через транзитный хаб в Сочи
Авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает агентство «Интерфакс».
«Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы („Шереметьево“), Санкт-Петербурга и Красноярска», — сказано в сообщении.
Полеты из Сочи по 17 направлениям будут выполняться авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолетах Superjet 100. Для этого планируется базирование до десяти таких самолетов.
|Направление
|
Город
|Частота полетов (в неделю)
|Начало полетов
|Страна
|Армения
|Ереван
|7
|8 апреля
|Египет
|Каир
|7
|7 апреля
|Израиль
|Тель-Авив
|7
|7 апреля
|Казахстан
|Актау
|3
|8 апреля
|Актобе
|3
|7 апреля
|Алма-Ата
|7
|8 апреля
|Атырау
|2
|9 апреля
|Нур-Султан
|7
|7 апреля
|Турция
|Анталья
|14
|7 апреля
|Бодрум
|3
|22 апреля
|Даламан
|2
|22 апреля
|Стамбул
|19
|7 апреля
|Узбекистан
|Бухара
|3
|7 апреля
|Самарканд
|4
|8 апреля
|Ташкент
|7
|8 апреля
|Ургенч
|2
|8 апреля
|Фергана
|3
|7 апреля
«Аэрофлот» продолжит изучать перспективу развития международной программы полётов из Сочи, а также из других городов России», — добавили в компании.
В начале марта «Аэрофлот» отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск (Белоруссия). Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.
Позднее «Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов в Киргизию, Армению и Азербайджан — все они выполняются на российских лайнерах SSJ100. Также со 2 апреля компания обещала запустить рейсы в Тегеран (Иран) — для перевозки будут использоваться Airbus A321; с 8 апреля — в Коломбо (Шри-Ланка) с использованием Airbus А330
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