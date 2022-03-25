«Россия» будет летать в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан через транзитный хаб в Сочи

25 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая / из архива издания

Авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые регулярные рейсы из Сочи в Армению, Египет, Израиль, Казахстан, Турцию и Узбекистан, сообщает агентство «Интерфакс».

«Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы („Шереметьево“), Санкт-Петербурга и Красноярска», — сказано в сообщении.

Полеты из Сочи по 17 направлениям будут выполняться авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») на самолетах Superjet 100. Для этого планируется базирование до десяти таких самолетов.

Направление Город Частота полетов (в неделю) Начало полетов Страна Армения Ереван 7 8 апреля Египет Каир 7 7 апреля Израиль Тель-Авив 7 7 апреля Казахстан Актау 3 8 апреля Актобе 3 7 апреля Алма-Ата 7 8 апреля Атырау 2 9 апреля Нур-Султан 7 7 апреля Турция Анталья 14 7 апреля Бодрум 3 22 апреля Даламан 2 22 апреля Стамбул 19 7 апреля Узбекистан Бухара 3 7 апреля Самарканд 4 8 апреля Ташкент 7 8 апреля Ургенч 2 8 апреля Фергана 3 7 апреля

«Аэрофлот» продолжит изучать перспективу развития международной программы полётов из Сочи, а также из других городов России», — добавили в компании.

В начале марта «Аэрофлот» отменил все международные перелеты, кроме рейсов в Минск (Белоруссия). Решение последовало за рекомендацией Росавиации: регулятор призвал авиакомпании приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов, которые начались после введения санкций Евросоюза против РФ.

Позднее «Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов в Киргизию, Армению и Азербайджан — все они выполняются на российских лайнерах SSJ100. Также со 2 апреля компания обещала запустить рейсы в Тегеран (Иран) — для перевозки будут использоваться Airbus A321; с 8 апреля — в Коломбо (Шри-Ланка) с использованием Airbus А330

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