Томичей приглашают на познавательную прогулку по Университетской роще и Ботаническому сад

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2022 // Фото: Экотропы Томска

Завтра, 26 марта, в Томске состоится прогулка по Университетской роще и Ботаническому саду с биологом Томского государственного университета Сергеем Гашковым.

Как сообщают в группе «Экотропы Томска» ВКонтакте, томичи познакомятся с деревьями и кустарниками, поучаствуют в фоторегистрации местных птиц с поиском особей большой синицы с индивидуальными цветными кольцами. Также участникам прогулки покажут, как происходит отлов и кольцевание птиц.

Предполагается, что подобного рода прогулки станут регулярными и будут проходить под названием «Неделя за неделей — календарь томской природы», взятым из одноименного сборника научных фенологических наблюдений краеведа Валентина Григорьевича Рудского.

«Наша цель — поделиться знаниями о явлениях в природе, сделать их понятными для широкого круга любителей, продолжить коллективный мониторинг происходящими в ней событиями», — отмечают организаторы.

Очередная прогулка пройдет 26 марта с 10.00 до 12.00. Сбор группы перед университетом. Желающие смогут продолжить прогулку посещением оранжереи ботанического сада, где сейчас проходит выставка тропических амфибий.

Организаторы уточняют, что любая финансовая поддержка мероприятия приветствуется, но не является обязательным условием участия в нем.

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