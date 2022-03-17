В Томске дебошир угрожал врачам скорой зажигалкой

Томский Обзор / Фото: 25 марта 2022 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали мужчину, которые угрожал бригаде скорой помощи зажигалкой в виде пистолета, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Скорая» прибыла на вызов к дому по ул. Нахимова, 15. Вызвавший врачей мужчина вышел из дома и проследовал в автомобиль. Но во время осмотра он начал вести себя неадекватно, расстегнул куртку и начал угрожать врачам убийством. Под верхней одежды у мужчины находился предмет, похожий на пистолет.

Медики выбежали из машины, а их пациент последовал за ними. Оббежав автомобиль врачи «скорой» смогли сесть в транспортное средство и покинуть место происшествия. Свою очередь дебошир продолжил размахивать «пистолетом».

Вечером того же дня полицейские задержали буйного мужчину в магазине на ул. Лыткина. Туда стражей порядка вызвали охранники торгового заведения. Оказалось, в магазине мужчина продолжил дебоширить — вел себя вызывающе и нецензурно выражался в адрес окружающих.

В сообщении уточняется, что 33-летним томич ранее привлекался к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Полицейские изъяли находящийся при нём предмет, похожий на пистолет, который оказался зажигалкой.

По факту угроз бригаде «скорой» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Из-за инцидента в магазине на дебошира составили административный материал по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Нарушителя арестовали 4 суток.

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