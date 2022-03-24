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Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 323 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 1 202 человек. 45 заболевших госпитализированы, двое скончались.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 123 710 случаев заболевания коронавирусом. 119 529 заболевших выздоровели, 784 скончались.

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