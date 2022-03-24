Томские ученые разработали новый материал на основе ила

Томский Обзор / Фото: 24 марта 2022 // Фото: ТГАСУ

Ученые кафедры строительных материалов и технологий Томского государственного архитектурно-строительного университета изобрели новый материал аглопорит. Он был получен в ООО «Межотраслевой проектно-строительный центр» (Томск) при утилизации ила с очистных сооружений.

Как сообщает пресс-служба вуза, тестовые испытания показали, что материал хорошо подходит для производства легкого бетона. Аглопорит был получен путем обжига иловых масс и золошлаковых отходов. Исходный материал был взят с очистных сооружений Томска, озера Байкал и промышленного предприятия в Кемерово.



— Разработанная технология не только эффективно утилизирует иловые отходы очистных сооружений, но и позволяет получить полезный материал — аглопорит. Он может использоваться для наполнения подушки мусорных полигонов, в ландшафтных работах, а также в качестве наполнителя для легких бетонов, — рассказала исполнительный директор МПСЦ Мила Дорофеева.

По словам доцента кафедры СМиТ Алексея Стешенко, аглопорит можно использовать в производстве бетонов для строительства малоэтажных зданий и наружных конструкций в «высотках».

— В дальнейшем планируем исследовать оптимальные составы бетонной смеси с добавлением аглопорита и его влияния на эксплуатационные свойства бетона, в том числе в виде готовых изделий — предметов уличной мебели, разработанных в рамках проекта «Сверкающий бетон», — отметил Алексей.

Напомним, проект «Сверкающий бетон» посвящен по созданию уличной мебели из бетона с добавлением вторичного сырья. Идея реализуется на базе ТГУ и ТГАСУ командой архитекторов, промдизайнеров, специалистов в области бетонов и изготовления малых архитектурных форм. Подробнее о проекте можно почитать в нашем материале.



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